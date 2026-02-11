TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Madère consolide sa position sur le marché français en 2025

Une destination en phase avec les nouvelles attentes du marché français


Avec plus de 218 000 visiteurs français en 2025, Madère confirme son attractivité sur le marché hexagonal. Portée par une connectivité aérienne renforcée, une offre nature, l’île portugaise s’impose comme une destination en phase avec les tendances touristiques de 2026.


Rédigé par le Mercredi 11 Février 2026

Madère confirme son attractivité sur le marché hexagonal - Depositphotos.com @8tik
En 2025, Madère a consolidé sa place parmi les destinations prisées des Français.

Avec plus de 218 000 visiteurs hexagonaux enregistrés, l’archipel portugais se hisse au troisième rang des marchés internationaux.

Selon les données communiquées par le Madeira Promotion Bureau, 218 016 visiteurs français ont séjourné à Madère en 2025, soit une progression de +2,2 % par rapport à 2024. Le nombre total de nuitées atteint 889 035, un chiffre stable sur un an, avec une durée moyenne de séjour de 4,09 nuits.

Sur le segment golf, la destination enregistre également une activité soutenue avec 1 396 parties jouées par des visiteurs français.

Cette performance s’explique notamment par le renforcement de la présence de Madère sur le marché français, à travers des partenariats avec de nombreux acteurs du secteur : FRAM et Promovacances (groupe Karavel), Top of Travel, Voyage Privé, Ôvoyages, Nomade Aventure, Atalante, Perfectstay, Copines de Voyage, Les Aventureus, Voyages Pirates ou encore Easyvoyage.

Madère : une offre en phase avec les attentes des voyageurs

Madère continue de séduire les Français grâce à ses atouts structurels : un climat doux toute l’année, une forte identité culturelle et une offre d’activités de plein air particulièrement riche, entre randonnées le long des levadas, expériences gastronomiques et découverte de paysages variés entre Madère et Porto Santo.

Cette proposition de valeur correspond directement aux tendances de consommation touristique observées pour 2026.

D’après les études de Skyscanner et du cabinet Elabe, 76 % des Français privilégient désormais le slow tourism, tandis que 75 % souhaitent explorer des zones moins fréquentées.

Par ailleurs, 44 % se disent attirés par des séjours axés sur la gastronomie et 40 % envisagent de consacrer leurs voyages à des activités de nature et de randonnée.

Une connectivité aérienne renforcée

Autre facteur clé de l’attractivité de l’archipel : l’amélioration de la connectivité aérienne. En 2025, des vols directs ont été opérés au départ de plusieurs villes françaises, dont Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes et Marseille, avec des compagnies comme easyjet, Transavia et Ryanair.

Cette dynamique se poursuit en 2026 avec l’ouverture d’une nouvelle liaison Nice–Funchal par easyJet, à raison de deux vols directs hebdomadaires dès juin prochain.


