Madère consolide sa position sur le marché français en 2025

Madère continue de séduire les Français grâce à ses atouts structurels : un climat doux toute l’année, une forte identité culturelle et une offre d’activités de plein air particulièrement riche, entre randonnées le long des levadas, expériences gastronomiques et découverte de paysages variés entre Madère et Porto Santo.



Cette proposition de valeur correspond directement aux tendances de consommation touristique observées pour 2026.



D’après les études de Skyscanner et du cabinet Elabe, 76 % des Français privilégient désormais le slow tourism, tandis que 75 % souhaitent explorer des zones moins fréquentées.



Par ailleurs, 44 % se disent attirés par des séjours axés sur la gastronomie et 40 % envisagent de consacrer leurs voyages à des activités de nature et de randonnée.