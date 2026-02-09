Golfe du Morbihan : une vedette hybride transporte des touristes

Quand la voile et l’électricité réinventent le transport maritime

Dans le Golfe du Morbihan, la compagnie Le Passeur des Îles innove avec Pass’Avel, une vedette hybride combinant propulsion électrique et navigation à voile. Première du genre en France pour le transport régulier de passagers, cette embarcation incarne une nouvelle vision du transport maritime, plus durable et tournée vers l’avenir du tourisme.

Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 11 Février 2026

