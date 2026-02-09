Golfe du Morbihan : une vedette hybride transporte des touristes

Le Passeur des Îles innove avec Pass’Avel, une vedette hybride - © Cabinet d'architecture navale L20 Naval
Depuis août 2025, la compagnie bretonne Le Passeur des Îles exploite Pass’Avel, une vedette hybride combinant propulsion électrique et navigation à voile.
Longue de 16 mètres, ce navire inédit en France pour le transport régulier de passagers incarne une nouvelle étape dans la transition écologique du transport maritime local.
Assemblé par un chantier naval basé à Saint-Philibert, à quelques kilomètres de son port d’attache, Pass’Avel est le fruit d’un savoir-faire morbihannais conjuguant innovation technologique et tradition maritime.
Conçu pour être hyper-optimisé, le navire se distingue par une architecture sobre et efficace, visant à réduire au maximum son empreinte environnementale.
Doté d’hélices conçues sur mesure et d’une voile triangulaire, Pass’Avel est capable d’affronter les forts courants à l’entrée du Golfe du Morbihan.
L’association de l’électricité et de la propulsion vélique permet de limiter la consommation énergétique tout en assurant fiabilité et confort pour les passagers.
Pass’Avel : une nouvelle offre de mobilité durable
Depuis l’été 2025, la vedette assure la liaison régulière entre Locmariaquer et Port-Navalo, un axe stratégique pour la mobilité locale et touristique.
Avec un tarif accessible à partir de 8 euros aller-retour, Pass’Avel s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs, en quête d’une alternative plus écologique aux transports traditionnels.
Au-delà des liaisons régulières, la vedette peut également être privatisée pour des croisières 100 % écoresponsables, ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme durable dans la région.
Avec Pass’Avel, Le Passeur des Îles s’inscrit dans une dynamique plus large de décarbonation des mobilités touristiques.
À l’heure où les destinations cherchent à concilier attractivité touristique et réduction de leur impact environnemental, ce type d’initiative pourrait préfigurer l’avenir du transport maritime de passagers en France.
