TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Golfe du Morbihan : une vedette hybride transporte des touristes

Quand la voile et l’électricité réinventent le transport maritime


Dans le Golfe du Morbihan, la compagnie Le Passeur des Îles innove avec Pass’Avel, une vedette hybride combinant propulsion électrique et navigation à voile. Première du genre en France pour le transport régulier de passagers, cette embarcation incarne une nouvelle vision du transport maritime, plus durable et tournée vers l’avenir du tourisme.


Rédigé par le Mercredi 11 Février 2026

Le Passeur des Îles innove avec Pass’Avel, une vedette hybride - © Cabinet d'architecture navale L20 Naval
Le Passeur des Îles innove avec Pass’Avel, une vedette hybride - © Cabinet d'architecture navale L20 Naval
Climats du Monde
Depuis août 2025, la compagnie bretonne Le Passeur des Îles exploite Pass’Avel, une vedette hybride combinant propulsion électrique et navigation à voile.

Longue de 16 mètres, ce navire inédit en France pour le transport régulier de passagers incarne une nouvelle étape dans la transition écologique du transport maritime local.

Assemblé par un chantier naval basé à Saint-Philibert, à quelques kilomètres de son port d’attache, Pass’Avel est le fruit d’un savoir-faire morbihannais conjuguant innovation technologique et tradition maritime.

Conçu pour être hyper-optimisé, le navire se distingue par une architecture sobre et efficace, visant à réduire au maximum son empreinte environnementale.

Doté d’hélices conçues sur mesure et d’une voile triangulaire, Pass’Avel est capable d’affronter les forts courants à l’entrée du Golfe du Morbihan.

L’association de l’électricité et de la propulsion vélique permet de limiter la consommation énergétique tout en assurant fiabilité et confort pour les passagers.

Pass’Avel : une nouvelle offre de mobilité durable

Autres articles
Depuis l’été 2025, la vedette assure la liaison régulière entre Locmariaquer et Port-Navalo, un axe stratégique pour la mobilité locale et touristique.

Avec un tarif accessible à partir de 8 euros aller-retour, Pass’Avel s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs, en quête d’une alternative plus écologique aux transports traditionnels.

Au-delà des liaisons régulières, la vedette peut également être privatisée pour des croisières 100 % écoresponsables, ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme durable dans la région.

Avec Pass’Avel, Le Passeur des Îles s’inscrit dans une dynamique plus large de décarbonation des mobilités touristiques.

À l’heure où les destinations cherchent à concilier attractivité touristique et réduction de leur impact environnemental, ce type d’initiative pourrait préfigurer l’avenir du transport maritime de passagers en France.


Lu 161 fois

Tags : morbihan, voile
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news Partez en France

Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !

Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !
Ollandini Voyages est un acteur incontournable du tourisme et le leader des vacances en Corse...
Dernière heure

Golfe du Morbihan : une vedette hybride transporte des touristes

Mandarin Oriental accélère son expansion en Malaisie

Oceania Cruises célèbre la pose de la quille de l'Oceania Sonata

Nouvelle-Calédonie / Polynésie : le rôle vital des compagnies historiques face aux crises [ABO]

Groupes Facebook : ce terrain de jeu que vous laissez aux travel planners

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Groupes Facebook : ce terrain de jeu que vous laissez aux travel planners

Groupes Facebook : ce terrain de jeu que vous laissez aux travel planners
Partez en France

Partez en France

Golfe du Morbihan : une vedette hybride transporte des touristes

Golfe du Morbihan : une vedette hybride transporte des touristes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

Mandarin Oriental accélère son expansion en Malaisie

Mandarin Oriental accélère son expansion en Malaisie
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises célèbre la pose de la quille de l'Oceania Sonata

Oceania Cruises célèbre la pose de la quille de l'Oceania Sonata
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias