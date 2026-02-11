Le parcours collaborateur comme colonne vertébrale de l’hospitalité : l'exemple de Lily of the Valley [ABO]

L’ouverture annoncée en 2026 de Lily of the Valley Courchevel ne constitue pas seulement un changement de décor. Elle marque un changement structurel des équilibres RH, qui mettra à l’épreuve - et en visibilité - le modèle de parcours collaborateur développé à La Croix-Valmer.



1. Une saisonnalité plus courte, mais plus intense



À Courchevel, la saison hivernale concentre en quelques mois un niveau d’exigence élevé, tant en charge de travail qu’en attentes clients. Cela implique :



• une montée en compétences accélérée dès l’arrivée,

• des équipes immédiatement opérationnelles,

• une gestion fine de la fatigue et de la récupération,

• le parcours collaborateur devra intégrer cette intensité dès la promesse employeur, sans l’édulcorer.



2. Des clientèles ultra-exigeantes et très exposées



La station accueille une clientèle internationale à fort pouvoir d’achat, habituée aux standards les plus élevés. Pour les équipes :



• la pression relationnelle est plus forte,

• la gestion des situations sensibles (clients exigeants, médiatisation, réseaux sociaux) devient quotidienne,

• la posture professionnelle prime autant que la technicité,

• la formation aux soft skills et au management des émotions sera un enjeu central.



3. Le logement des saisonniers, facteur critique de crédibilité



En station alpine, la question du logement n’est pas périphérique : elle conditionne l’attractivité et la fidélisation. Qualité, proximité, coût, colocation choisie ou subie… autant d’éléments qui influencent directement l’expérience collaborateur. À Courchevel, la cohérence entre discours bien-être et conditions de vie réelles sera scrutée de près.



4. Un management de proximité sous forte tension



L’intensité opérationnelle et la promiscuité renforcent le rôle des managers de terrain :



• arbitrer en temps réel,

• maintenir la cohésion sous pression,

• détecter les signaux faibles de fatigue ou de décrochage.



Former et soutenir ces managers sera déterminant pour éviter l’usure rapide des équipes.



5. Une opportunité de parcours bi-saisonnier



À l’inverse, Courchevel ouvre une perspective stratégique forte : celle de parcours collaborateurs multi-sites et multi-saisons (été Méditerranée / hiver Alpes).



Bien pensé, ce modèle peut :



• sécuriser les équipes clés,

• lisser la saisonnalité,

• renforcer le sentiment d’appartenance au groupe,

• transformer les saisonniers en talents récurrents.



En résumé



Courchevel agit comme un révélateur : si la promesse employeur Lily of the Valley tient dans un environnement aussi exigeant, elle gagnera en crédibilité et en attractivité. Le parcours collaborateur ne sera plus seulement un facteur de confort interne, mais un avantage compétitif décisif.