Air Tahiti Nui a su transformer le vol en une expérience immersive, une véritable préface au séjour paradisiaque.



La compagnie, dont la Polynésie Française est l'actionnaire majoritaire, a fait de l'accueil et de la culture tahitienne sa marque de fabrique. Chaque voyageur est accueilli avec la traditionnelle fleur de tiaré, un geste simple mais puissant qui marque le début de l'évasion.



L'expérience à bord : un avant-goût du paradis



La flotte d’Air Tahiti Nui, composée exclusivement de quatre Boeing 787-9 Dreamliner, surnommés les "Tahitian Dreamliner", est une ode à la modernité et au confort. Ces appareils, aux couleurs chatoyantes du lagon, sont conçus pour offrir un voyage reposant et dépaysant :



• Poerava Business : avec 30 sièges convertibles en lits douillets en configuration 2-2-2, cette classe offre un confort appréciable pour les vols très longs courriers. Si elle n'affiche pas toujours les dernières innovations en matière de suites privatives, elle se distingue par un service attentionné et une gastronomie qui met en valeur les saveurs locales. C'est une expérience où l'humain et la culture priment sur la seule technologie.



• Manava Premium : cette classe intermédiaire propose 32 fauteuils avec un confort accru et plus d'espace pour les jambes, idéal pour les voyageurs soucieux de leur bien-être tout en maitrisant leur budget, avec un service à bord dédié (nourriture, vins, kits conforts, couvertures).



• Moana Economy : même en classe économique, l'ambiance polynésienne est palpable, avec des touches culturelles dans le design et le service, transformant un long vol en une partie intégrante du voyage avec un full service, du bagage en soute aux repas à bord.



Le différenciateur culturel : au départ de la métropole, la destination offre un choix de transporteurs entre Air France, French Bee et Air Tahiti Nui. Toutefois, cette dernière est la seule à vous faire voyager à destination dès l’embarquement.



L'aspect culturel est omniprésent, des uniformes du personnel aux musiques d'ambiance, en passant par les parfums diffusés à bord et l’emblématique fleur de tiaré. Le vol de 22 heures entre Paris et Papeete devient ainsi une véritable immersion, une transition douce vers le rythme des îles.



Pour la distribution et notamment les tour-opérateurs et agences spécialisées, la force d’un spécialiste à l’écoute des professionnels est toujours un atout considérable face à des compagnies plus généralistes.