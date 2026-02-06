TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

Un établissement historique renaît sous une nouvelle enseigne internationale


Après plusieurs mois de rénovation, le Grand Hotel Leicester rouvre ses portes sous l’enseigne The Unlimited Collection by The Ascott Limited. L’établissement emblématique de la ville britannique entend conjuguer héritage patrimonial, design contemporain et ancrage local, tout en s’inscrivant dans la stratégie de développement international du groupe Ascott.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

Le Grand Hotel Leicester rouvre ses portes sous l’enseigne The Unlimited Collection by The Ascott Limited - Photo : Ascott
Le Grand Hotel Leicester rouvre ses portes sous l’enseigne The Unlimited Collection by The Ascott Limited - Photo : Ascott
Climats du Monde
Le Grand Hotel Leicester annonce sa réouverture après une rénovation complète.

L’hôtel rejoint désormais The Unlimited Collection by The Ascott Limited, devenant la huitième adresse mondiale de cette marque, déjà présente notamment à Dublin, Édimbourg, Singapour et au Vietnam.

L’établissement est exploité par The Ascott Limited dans le cadre d’un partenariat avec S Hotels & Resorts.

Situé sur Granby Street, le Grand Hotel Leicester bénéficie d’un emplacement central, à proximité de la gare ferroviaire, des transports en commun, des équipements culturels comme le Phoenix Arts Centre, ainsi que des commerces, restaurants et espaces de coworking.

Construit au début du XXe siècle, il est le seul hôtel de la ville datant de cette période. Au fil de son histoire, il a accueilli plusieurs personnalités, dont la famille royale britannique et Winston Churchill, renforçant son statut de repère patrimonial et culturel à Leicester.

Grand Hotel Leicester, entre patrimoine et modernité

Autres articles
L’établissement propose aujourd’hui 104 chambres, des espaces dédiés aux événements et aux mariages, ainsi que le Kings Hall, une salle pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.

Parmi les expériences mises en avant figurent notamment le cocktail "Grand Hour" et le "Leicester Grand Tea", qui revisitent les traditions locales avec une approche internationale.

La restauration constitue un axe central du projet, avec le lancement du concept "O.W at The Grand", en hommage à Orson Wright, à l’origine du bâtiment.

Ce lieu se veut ouvert tout au long de la journée et met en avant une cuisine inspirée du terroir local, notamment des spécialités britanniques et une sélection de gins régionaux.

Une boutique, le U-Shop, complète l’offre en valorisant l’artisanat local.

"Rejoindre une marque mondiale nous permet d’affirmer notre singularité tout en garantissant des standards de service internationaux" explique Andrew Sanders, directeur général de l'hôtel.


Lu 180 fois

Tags : ascott, hotel
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

bnetwork Group nomme Leonor Lopes Gil à la présidence

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique

easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias