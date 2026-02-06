Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

Le Grand Hotel Leicester rouvre ses portes sous l’enseigne The Unlimited Collection by The Ascott Limited - Photo : Ascott
Le Grand Hotel Leicester annonce sa réouverture après une rénovation complète.
L’hôtel rejoint désormais The Unlimited Collection by The Ascott Limited, devenant la huitième adresse mondiale de cette marque, déjà présente notamment à Dublin, Édimbourg, Singapour et au Vietnam.
L’établissement est exploité par The Ascott Limited dans le cadre d’un partenariat avec S Hotels & Resorts.
Situé sur Granby Street, le Grand Hotel Leicester bénéficie d’un emplacement central, à proximité de la gare ferroviaire, des transports en commun, des équipements culturels comme le Phoenix Arts Centre, ainsi que des commerces, restaurants et espaces de coworking.
Construit au début du XXe siècle, il est le seul hôtel de la ville datant de cette période. Au fil de son histoire, il a accueilli plusieurs personnalités, dont la famille royale britannique et Winston Churchill, renforçant son statut de repère patrimonial et culturel à Leicester.
L’hôtel rejoint désormais The Unlimited Collection by The Ascott Limited, devenant la huitième adresse mondiale de cette marque, déjà présente notamment à Dublin, Édimbourg, Singapour et au Vietnam.
L’établissement est exploité par The Ascott Limited dans le cadre d’un partenariat avec S Hotels & Resorts.
Situé sur Granby Street, le Grand Hotel Leicester bénéficie d’un emplacement central, à proximité de la gare ferroviaire, des transports en commun, des équipements culturels comme le Phoenix Arts Centre, ainsi que des commerces, restaurants et espaces de coworking.
Construit au début du XXe siècle, il est le seul hôtel de la ville datant de cette période. Au fil de son histoire, il a accueilli plusieurs personnalités, dont la famille royale britannique et Winston Churchill, renforçant son statut de repère patrimonial et culturel à Leicester.
Grand Hotel Leicester, entre patrimoine et modernité
Autres articles
-
Bilan 2025: le chiffre d'affaires de l’hôtellerie française a progressé de 2%
-
Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France
-
Amenitiz : la start-up franco-espagnole finalise une levée de fonds record en Europe !
-
Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation
-
Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection
L’établissement propose aujourd’hui 104 chambres, des espaces dédiés aux événements et aux mariages, ainsi que le Kings Hall, une salle pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.
Parmi les expériences mises en avant figurent notamment le cocktail "Grand Hour" et le "Leicester Grand Tea", qui revisitent les traditions locales avec une approche internationale.
La restauration constitue un axe central du projet, avec le lancement du concept "O.W at The Grand", en hommage à Orson Wright, à l’origine du bâtiment.
Ce lieu se veut ouvert tout au long de la journée et met en avant une cuisine inspirée du terroir local, notamment des spécialités britanniques et une sélection de gins régionaux.
Une boutique, le U-Shop, complète l’offre en valorisant l’artisanat local.
"Rejoindre une marque mondiale nous permet d’affirmer notre singularité tout en garantissant des standards de service internationaux" explique Andrew Sanders, directeur général de l'hôtel.
Parmi les expériences mises en avant figurent notamment le cocktail "Grand Hour" et le "Leicester Grand Tea", qui revisitent les traditions locales avec une approche internationale.
La restauration constitue un axe central du projet, avec le lancement du concept "O.W at The Grand", en hommage à Orson Wright, à l’origine du bâtiment.
Ce lieu se veut ouvert tout au long de la journée et met en avant une cuisine inspirée du terroir local, notamment des spécialités britanniques et une sélection de gins régionaux.
Une boutique, le U-Shop, complète l’offre en valorisant l’artisanat local.
"Rejoindre une marque mondiale nous permet d’affirmer notre singularité tout en garantissant des standards de service internationaux" explique Andrew Sanders, directeur général de l'hôtel.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille