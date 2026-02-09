Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

TourMaG - Quid de la technologie dans votre vision de créer un acteur européen du tourisme ?



Christophe Jacquet : Quand je suis arrivé dans le tourisme, peu de dirigeants croyaient encore à la valeur du service en agence et de l’humain, contrairement à Laurent Abitbol.



Une entreprise traverse le temps et conserve sa singularité par son expertise, pas par sa technologie. Celle-ci peut être disruptive, mais elle est sans cesse remise en question, renouvelée ou rendue obsolète. Le véritable socle demeure l’humain : la capacité à délivrer un service et une expérience de qualité à ses clients.



TourMaG - Dans un climat en faveur de l’IA, à longueur de congrès, séminaires et autres manifestations de la profession, vous avez une voix un peu à part. Vous appelez à une prise de recul et à ne pas aller trop vite…



Christophe Jacquet : Nous testons et explorons beaucoup de choses sur l’IA, car notre expertise doit être soutenue par de nouveaux outils.



On en arrive globalement tous à la conclusion que, sur les sujets de pure productivité interne, l’analyse de données, les métiers de la finance, il y a plein d’endroits où l’IA va accélérer. Mais dans notre secteur, ce sont plutôt des métiers de back-office qui seront impactés.



La valeur de nos entreprises repose sur les hommes et les femmes qui les composent, donc au niveau du front office. Et à cet endroit, l’IA est très loin du fantasme qui consiste à dire qu’elle va tout remplacer. Bien sûr, les méthodes de recherche des voyageurs vont évoluer avec l’IA ; certains prédisent même la disparition des OTA.



N’oublions pas qu’un voyage, pour chacun de nos clients, quel que soit le budget, est un investissement colossal.



La décision finale, celle qui consiste à payer le projet de voyage, nécessite d’avoir des garanties, être sécurisé, entouré, protégé... avoir la certitude d’avoir fait le bon choix. Et cette partie là reposera plus sur l’humain que sur la machine.



L’IA va nous aider à mieux qualifier les besoins des clients et mieux convertir. Plus globalement, l’IA n’est pas touchée par la grâce de Dieu.



Ceux qui crient haut et fort, en permanence, qu’il faut aller dans l’IA, je pense qu’ils vont se planter. Soit ils n’ont rien à raconter, soit ils n’ont pas de singularité sur leur héritage et sur l’humain. L’IA va devenir un standard, il n'y a pas de débat, mais ta singularité ne peut pas venir de l’IA.



C’est l’erreur qu’ont commise les banques, par exemple.



TourMaG - Un secteur bancaire qui ressemble énormément à celui de la distribution, jusqu’à il y a 5 ans. Depuis, de très nombreuses agences ont fermé. Quel parallèle faites-vous avec le voyage ?



Christophe Jacquet : Elles ont commis une erreur stratégique majeure. Le jour où les néobanques sont arrivées, les acteurs historiques ont paniqué.



Ils ont investi des sommes colossales dans la technologie, ils ont fermé des agences et réduit l’attractivité, la valeur ajoutée, de leur personnel. Aujourd’hui, toutes les banques ont les mêmes standards technologiques : elles ont les mêmes sites ou applications, seules les couleurs et le logo diffèrent.



Ce qui compte maintenant, c’est que lorsque nous appelons notre banquier, qu’il soit empathique, qu’il soit de bons conseils quand on a un peu d’argent, mais aussi quand ce n’est pas le cas.



Sauf que cette compétence là, elle n’existe plus, ou seulement à la marge. C’est une erreur majeure. Nous avons de la chance d’avoir des leaders qui ne sont pas tombés dans le panneau.



Les banques ont sous-estimé la valeur et l’expertise humaine, et nous, nous allons continuer de l’estimer à sa juste valeur, et la faire rayonner.