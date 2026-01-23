Amex GBT, Marietton, ATPI : les dessous de la consolidation dans le voyage d'affaires

Nick Hatherall (ATPI France), Yorick Charveriat (Amex GBT France), François-Xavier Izenic, Arnaud Abitbol (Marietton Développemen) et Romain Delcroix (SAP Concur) - Photo Capture écran GLVA 2026
Le paysage des TMC (Travel Management Companies) est en pleine ébullition.
Pour planter le décor, François-Xavier Izenic, animateur de la table ronde du Grand Live du Voyage d'Affaires, nous rappelle quelques uns des principaux mouvements de ces derniers mois.
CWT (numéro 3 mondial) racheté par Amex GBT (numéro 1) a créé un géant pesant 45 milliards de dollars de volume d’affaires. A côté de cette opération, Amex GBT vient également de nouer un partenariat stratégique avec SAP Concur.
Parallèlement, Direct Travel, détenu par le fonds Madrona Ventures de Steve Singh (fondateur de Concur), a fait l’acquisition d’ATPI. Rappelons également que ce même Steve Singh occupe une place centrale au sein de Spotnana, une plateforme dite "Travel-as-a-Service".
Enfin, le groupe Marietton Développement, propriétaire de Havas Voyages et de plusieurs entreprises du secteur à travers sa marque Ailleurs Business a également mis la main cet été sur Supertripper.
Consolidation : "une réponse aux besoins des clients"
L'irruption des néo-TMC sur le marché du Grand Compte, aurait-il poussé les acteurs traditionnels à la contre-attaque ?
"L’arrivée de nouveaux acteurs est un signe de vitalité pour notre secteur. Notre partenariat stratégique avec SAP Concur n'est pas une réponse défensive, mais une réponse aux besoins de nos clients qui exigent avant tout du choix. Ils ne veulent plus être enfermés dans un cadre rigide." répond Yorick Charveriat, PDG d'Amex France.
"Historiquement, avec les rachats de KDS ou d’Egencia, notre ambition a toujours été d’apporter plus de flexibilité. Nous offrons la possibilité d'utiliser une solution Neo en France, le nouveau pack i["Complete" (solution réalisée avec SAP Concur ndlr) aux États-Unis, ou d'autres outils ailleurs. C’est cette capacité d'élargir la palette proposée qui fait notre valeur."]i
Reste que le partenariat scellé avec SAP Concur laisse poindre quelques inquiétudes du côté des clients d'autres TMC. Romain Delcroix, directeur général de SAP Concur France se veut rassurant : "Le partenariat entre SAP Concur et Amex GBT ne constitue pas une exclusivité." Il rappelle que Concur maintient par exemple ses relations avec des acteurs comme BCD ou FCM.
Il reconnaît en revanche une certaine frustration quant à la vitesse d'innovation : "Nous avons été frustrés par rapport à la vitesse à laquelle nous étions capables de mettre à disposition les innovations. Ce constat nous a amené à nous recentrer avec les agences avec lesquelles nous réalisons le plus de business. A côté d'Amex, les autres TMC partenaires conservent leur propre roadmap."
Marietton Développement veut poursuivre ses acquisitions et vise l'Europe
De son côté, Marietton Développement entend s’appuyer sur l'acquisition de Supertripper pour élargir lui aussi le champ des possibilités : "Aujourd'hui, avec Ailleurs Business, Havas Voyages et Supertripper, nous disposons d'une palette de solutions très large pour répondre aux appels d'offres." détaille Arnaud Abitbol, vice-Président Acquisitions.
Mais c'est aussi la valorisation financière qui est suivie de près par le groupe : "même si l'introduction en bourse de Navan a connu quelques déboires après des débuts à des niveaux stratosphériques, nous restons attentifs à ces modèles financiers. Quoi qu'il en soit, notre priorité reste le choix du client."
Marietton Développement qui envisage de poursuivre ses acquisitions en Europe : "Nous nous donnons l'option avec Supertripper demain d'aller voir à l'international et aussi pourquoi pas d'acheter des petites TMC. Après nous être concentrés exclusivement sur la France, nous envisageons désormais d'élargir notre périmètre à l'Europe. Cette ambition répond à la nécessité d'accompagner nos clients au-delà des frontières nationales. Des annonces de nouvelles opérations sont d'ailleurs très probables pour l'année 2026."
Nick Hatherall, directeur général d'ATPI France insiste quant à lui sur l'importance de ce virage technologique : "Les grands TMC sont des systèmes legacy qui datent de longue date. On voit de plus en plus de progression des outils modernes avec des systèmes basés sur le cloud, avec des open API qui peuvent être beaucoup plus rapides."
Le patron en France en profite pour annoncer le déploiement de sa solution Avenir Travel Edition sur le sol européen. La plateforme sera lancée au cours du premier trimestre 2026 pour les multinationales américaines opérant en Europe, et plus largement sur le continent et en France au cours du deuxième trimestre 2026.
Les impératifs technologiques dictent en partie cette course à la taille critique pour Arnaud Abitbol. Selon lui, la consolidation n'est pertinente que si elle bénéficie directement au client final, notamment par l'amélioration de la performance des outils.
"Le vrai enjeu de la consolidation, c'est d'avoir les moyens d'investir dans les outils et de les maintenir à de hauts niveaux de performance", souligne-t-il. Un avis également partagé par Yorick Charveriat.
"Nous devons servir nos clients au mieux, et les fidéliser. Il faut beaucoup d'argent et des investissements importants pour maintenir les outils au top. Le sujet est vraiment là. L'intelligence artificielle par exemple est une compétence qui coûte cher en développement et en investissement". souligne Arnaud Abitbol.
Une chose est sûre : après cette phase de rachat et d'alliances, les TMC sont désormais attendues au tournant par des acheteurs qui veulent voir si ces promesses technologiques se traduiront concrètement sur le terrain dans les mois à venir !
Les défis : souveraineté et modèle économique
Deux sujets majeurs préoccupent les acheteurs et les décideurs :
La souveraineté des données : Dans un marché très "américanisé", la question du cloud souverain émerge. Sur ce sujet Arnaud Abitbol souligne l'importance de l'étiquette franco-française : "Nous nous positionnons aujourd'hui auprès des grandes administrations en mettant en avant le drapeau français et notre identité franco-française, ce qui est très important. Cependant, la question demeure : un client, aussi sensible soit-il à ces enjeux, choisira-t-il une TMC française uniquement pour sa nationalité ?"
De son côté Yorick Charveriat précise : "Même si une entreprise possède une culture américaine, dès lors qu'elle dispose d'un siège social en France, d'employés basés sur le territoire et qu'elle y paie ses taxes, elle est une entreprise française. Elle est donc tenue de respecter l'ensemble des réglementations nationales. C'est d'autant plus vrai pour un groupe comme Amex GBT, dont l'activité est régulée avec la même rigueur qu'une institution bancaire."
Le modèle économique : le modèle de « transaction fee » reste prépondérant. A noter qu'ATPI propose notamment de tester le « trip fee » (un forfait unique par voyage incluant toutes les prestations et modifications).
