Jeune adolescent, Yorick Charveriat a vécu 5 ans aux Etats-Unis avec ses parents. Il y a appris l'anglais et découvert une culture qui lui correspond bien.



Il découvre les métiers commerciaux en 2006, et ensuite la fonction management, passion qui ne l'a jamais quitté depuis.



Il a débute sa carrière en tant qu’auditeur interne dans la grande distribution, avant de switcher sur les métiers de la location de véhicules (leasing chez Arval & courte durée chez Hertz).



L’international, a guidé une grande partie de son parcours professionnel car il a fait l'essentiel de sa carrière dans des entreprises américaines (Hertz & GBT) et travaillé et vécu aussi 2 années en Allemagne où il a représenté une entreprise française.