Guerre dans le Golfe : Air France propose des "prix régulés"

Le rapatriement des Français prend du temps, beaucoup de temps.
Actuellement, seulement un millier de nos compatriotes ont été exfiltrés par le Quai d'Orsay, alors même que 10 000 ont pu revenir grâce à la reprise des vols commerciaux.
En tout, sept vols ont déjà eu lieu et sept sont aussi programmés dans les prochains jours. Selon Jean-Noël Barrot, la France a enregistré "7 500 demandes d’assistance au rapatriement" de la part de Français bloqués dans la région.
Et alors que les vols reprennent au compte-gouttes, Etihad Airways affichait un taux de reprise, par rapport au programme d'avant-guerre, de seulement 13,5% et Qatar Airways d'à peine 6% pour la journée du 8 mars.
Il va falloir prendre son mal en patience, non seulement pour évacuer le contingent de Français bloqués au Moyen-Orient, mais aussi ceux en Asie. En l'espace de deux décennies, les aéroports du Golfe sont devenus incontournables, notamment pour se rendre en Asie.
Air France promet "un quota de sièges à un prix régulé"
Et pour autant ramener nos compatriotes, Air France est en première ligne, malgré les difficultés inhérentes à une région en guerre.
Anne Rigail, la directrice générale d’Air France, dans une interview accordée au Parisien fait un point sur les actions mises en place par sa compagnie.
"Il n’y a pas de vols de rapatriement au sens strict du terme (depuis les destinations asiatiques).
En revanche, sur les vols supplémentaires que nous programmons au départ de Bangkok, un quota de sièges à un prix régulé est mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères pour transporter les ressortissants français vulnérables.
Les listes de passagers sont établies par le consulat de France en Thaïlande, pour des départs à compter du 11 mars," a-t-elle expliqué.
Cette opération ne concerne donc que Bangkok, la ligne où la demande est la plus forte.
Depuis le 4 mars 2026, Air France déploie des avions de plus grande capacité sur ses vols au départ de Bangkok, Singapour, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo et Phuket. Ce n'est pas tout, car des vols supplémentaires ont été ajoutés vers Bangkok, Singapour et Delhi.
