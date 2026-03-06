Guerre dans le Golfe : Air France propose des "prix régulés"

Il n’y a pas de vols de rapatriement au sens strict du terme (depuis les destinations asiatiques).



En revanche, sur les vols supplémentaires que nous programmons au départ de Bangkok, un quota de sièges à un prix régulé est mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères pour transporter les ressortissants français vulnérables.



Les listes de passagers sont établies par le consulat de France en Thaïlande, pour des départs à compter du 11 mars,

Et pour autant ramener nos compatriotes, Air France est en première ligne, malgré les difficultés inhérentes à une région en guerre.Anne Rigail, la directrice générale d’Air France, dans une interview accordée au Parisien fait un point sur les actions mises en place par sa compagnie." a-t-elle expliqué.Cette opération ne concerne donc que Bangkok, la ligne où la demande est la plus forte.