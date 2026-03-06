ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka

Au départ, le vol était programmé pour faire la rotation Paris - Malé. "Nous n'avons pas de clients aux Maldives, mais en revanche nous en avons à Colombo.



Nous avons donc demandé un plan de vol qui passe aussi par Colombo. Ce qui tombait bien, c'est que nous connaissons bien les équipes d'Air Caraïbes, cela a facilité la mise en place de l'opération.



L'appareil partira donc à vide le 9 mars, puis il sera dans l'Océan indien le 10 mars, et arrivera à Paris le 11 mars", précise Samia Guenaoui.



Objectif pour ÔVoyages : être à la manœuvre pour avoir la maîtrise et être sûr d'avoir des places pour ses clients.



" En prenant la responsabilité du vol, on prend un risque mais, en même temps, nous avons la maîtrise de l'opération", résume la directrice générale du voyagiste. "Et puis, c'est notre métier d'affréter, ce n'est finalement rien d'exceptionnel pour nous".



Elle reconnait que la mise en place de ces vols peut générer une certaine frustration pour les voyagistes qui n'auraient pas eu de places pour leurs clients. "Nous n'avons pas pu faire monter nos clients dans le premier avion qui a été affrété. On comprend que cela soit difficile à accepter.



Mais nous choisissons des blocs pour assurer et optimiser au mieux le remplissage de l'appareil, ce n'est pas arbitraire."