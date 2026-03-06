Vols annulés, clients bloqués : quand les agences trouvent des solutions !

« Notre activité principale concerne les Seychelles : nous y sommes producteurs et nous disposons d’une agence dédiée, Seychelles Attitude. C’est l’essentiel de notre activité.



Dans la situation actuelle, nous avons été confrontés à plusieurs cas : certains clients se sont retrouvés bloqués en escale à Dubaï, d’autres aux Seychelles - dont une cliente dont le vol retour prévu un samedi soir n’a finalement pas pu avoir lieu - et nous avons également des clients qui devaient partir mais qui préfèrent désormais annuler.



Pour certains, les vols sont annulés ; pour d’autres, ils sont maintenus, mais les clients ne souhaitent pas faire escale aux Émirats pour rejoindre les Seychelles.



Pour les clients bloqués aux Seychelles, nous avons appris le week-end dernier qu’Air Seychelles mettait en place un vol exceptionnel à destination de Paris.



Étant nous-mêmes Seychellois, nous avons pu contacter directement la compagnie afin d’obtenir des informations : on entendait parler de ce vol, mais il n’apparaissait pas encore dans le GDS.



Nous avons donc pris l’initiative de contacter Emirates pour demander un échange sans frais vers ce vol Air Seychelles, si celui-ci était confirmé. La réponse d’Emirates est arrivée en moins d’une heure - ils ont été très réactifs. Peu après, le vol est apparu dans le GDS et, grâce à CMS, nous avons rapidement pu repositionner nos clients dessus. Ils ont ainsi pu rentrer sereinement à Paris.



Nous n’avions pas énormément de clients concernés, mais sur place, beaucoup de voyageurs restent encore bloqués. Une cliente nous a d’ailleurs remerciés une fois arrivée à Paris : elle nous a expliqué ne pas avoir été inquiète, car tout avait été géré par l’agence.



Elle a en revanche constaté la panique autour d’elle, notamment chez les voyageurs qui avaient réservé seuls. Lorsqu’un billet est acheté directement, il est souvent impossible d’obtenir un échange gratuit sur une autre compagnie si l’option n’existe pas dans le GDS.



Beaucoup de personnes se retrouvent donc démunies lorsque leur vol est annulé et doivent chercher des alternatives extrêmement coûteuses.



De notre côté, nos clients sont accompagnés : nous les reprotégeons et organisons leur rapatriement. Nous recevons d’ailleurs de nombreux messages de remerciement de leur part, heureux d’être passés par une agence.



Pour les départs à venir, la situation reste incertaine ; nous faisons au mieux, avec une priorité absolue : la sécurité des clients. »