Orient Express Corinthian valide les premiers essais de propulsion 100 % vélique

Premières croisières dès 2026


Les Chantiers de l’Atlantique viennent de franchir une étape clé dans la construction de l’Orient Express Corinthian. Le futur plus grand yacht à voile du monde a réussi ses premiers essais de propulsion 100 % vélique au large de Saint-Nazaire.


Rédigé par le Jeudi 5 Mars 2026 à 13:58

Orient Express Corinthian valide les premiers essais de propulsion 100 % vélique - Crédit photos : Chantiers de l'Atlantique- Orient Express / J-M Liot
Le futur yacht à voile Orient Express Corinthian, actuellement en construction aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, vient de franchir une nouvelle étape technologique. Le navire a réalisé avec succès ses premiers essais de propulsion 100 % vélique au large des côtes nazairiennes.

Lors de ces essais, effectués par 20 nœuds de vent (environ 35 km/h), le navire de 15 000 tonnes a atteint la vitesse de 12 nœuds, soit près de 23 km/h, uniquement grâce à la force du vent. "Une première pour un navire de cette taille !" indique les Chantiers de l'Atlantique sur LinkedIn.

Des mâts en carbone inclinables

Chaque mât portera une surface de voile d’environ 1 500 m². Entièrement automatisés, ces systèmes peuvent être orientés à 360 degrés afin d’optimiser la capture du vent, quel que soit le cap du navire. Les mâts en carbone sont également inclinables jusqu’à 70 degrés, leur permettant de passer sous les grands ponts maritimes.

Ces gréements ont été conçus, développés et fabriqués dans les régions Bretagne et Pays de la Loire.

Dans des conditions météorologiques favorables, le navire pourra naviguer grâce à une propulsion entièrement vélique. Elle pourra être également assistée par les moteurs fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL).

Long de 220 mètres, il ambitionne de devenir le plus grand yacht à voile du monde.

Orient Express Corinthian : premières croisières cette année

Mis à l’eau le 16 juin 2025 à Saint-Nazaire, le navire s’inscrit dans la renaissance de la marque Orient Express en mer. « Ce navire incarnera la renaissance de l’Orient Express en mer, dans une version à la fois durable, silencieuse et sensorielle », avait alors déclaré Sébastien Bazin, PDG d’Accor.

Inspiré de l’univers du mythique train, le yacht proposera une expérience ultra-luxueuse dans un décor Art déco évoquant l’âge d’or du voyage. L’offre sera volontairement exclusive, avec un nombre limité de suites et un service hôtelier haut de gamme.

Ses premières croisières sont programmées entre juin et octobre 2026, avec des itinéraires en Méditerranée puis vers les Caraïbes. Entre mai et octobre 2026, le yacht proposera des croisières de deux à huit nuits en Méditerranée et en Adriatique.

Un second navire, l’Orient Express Olympian, devrait rejoindre la flotte en 2027.

Accor et LVMH ont conclu un partenariat stratégique pour accélérer le développement de la marque de voyage de luxe Orient Express. Après son acquisition par Accor en 2022, la marque relance plusieurs projets : trains historiques, hôtels à Rome et Venise et voiliers, dont le premier sera mis à l’eau en 2026. LVMH investit dans la marque, l’exploitation des hôtels et trains ainsi que dans l’entité propriétaire des voiliers.

