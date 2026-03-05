Orient Express Corinthian valide les premiers essais de propulsion 100 % vélique

Chaque mât portera une surface de voile d’environ 1 500 m². Entièrement automatisés, ces systèmes peuvent être orientés à 360 degrés afin d’optimiser la capture du vent, quel que soit le cap du navire. Les mâts en carbone sont également inclinables jusqu’à 70 degrés, leur permettant de passer sous les grands ponts maritimes.



Ces gréements ont été conçus, développés et fabriqués dans les régions Bretagne et Pays de la Loire.



Dans des conditions météorologiques favorables, le navire pourra naviguer grâce à une propulsion entièrement vélique. Elle pourra être également assistée par les moteurs fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL).



Long de 220 mètres, il ambitionne de devenir le plus grand yacht à voile du monde.