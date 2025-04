Orient Express annonce l’ouverture de son tout premier hôtel

Trois restaurants sont prévus au sein d’Orient Express La Minerva, chacun incarnant un aspect différent de la marque. Le bar La Minerva, situé dans le lobby, est ouvert en continu sous une verrière baignée de lumière, entre colonnes de marbre et ambiance feutrée.



Gigi Rigolatto, signé par Paris Society et Rikas Hospitality, ouvrira au grand public en mai 2025 sur le toit de l’hôtel. Il propose une cuisine italienne dans un décor inspiré de la Riviera. Le concept, développé par Hugo Toro, offre une vue à 360° sur le Panthéon, le Vittoriano et la basilique Saint-Pierre.



Un troisième espace, Mimi Kakushi, ouvrira dans le courant de l’année. Développé avec Rikas Hospitality, ce restaurant s’inspire du Japon des années 1920 et combine influences japonaises et occidentales. Déjà primé à Dubaï, il a été classé dans The World’s 50 Best Bars et désigné Meilleur Bar du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2024.



Le design des espaces de restauration a été pensé pour évoquer l’histoire et l’imaginaire du voyage. Chaque lieu a été intégré au récit esthétique global voulu par Orient Express et Hugo Toro, afin de proposer aux visiteurs une expérience cohérente et immersive, entre tradition et modernité.



Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Orient Express, qui prévoit également l’ouverture du Palazzo Donà Giovannelli à Venise, le lancement du train La Dolce Vita Orient Express en avril 2025, ainsi que des voiliers et le retour du train légendaire dans les années à venir.