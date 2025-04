Train de luxe en Italie : découvrez la Dolce Vita Orient Express !

Un vent de glamour souffle sur leavec l’inauguration, le 3 avril 2025, de La Dolce Vita Orient Express à la gare Roma Ostiense.Ce train, marque une nouvelle ère du voyage ferroviaire en conjuguantFruit de la collaboration entre Arsenale et Orient Express , avec le soutien de Trenitalia, de la Fondazione FS et de Treni Turistici Italiani, ce projet ambitionne deDès ce, le train entameraà travers les vignobles toscans jusqu’à Montalcino, une immersion au cœur des paysages et des traditions viticoles italiennes.Avectraversant quatorze régions, La Dolce Vita Orient Express promet des découvertes, dudes canaux vénitiens aux criques de, en passant par les cités historiques de Sienne et Matera ou encore les richesses de la