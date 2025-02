L'Orient Express Corinthian prend vie

L’Orient Express Corinthian intègre la technologie SolidSail, fruit de plus de dix ans de recherche par Chantiers de l’Atlantique Associée à une motorisation hybride au gaz naturel liquéfié (GNL), cette innovation permettra au yacht de dépasser les normes environnementales actuelles.Des systèmes de détection par intelligence artificielle assureront également la protection des mammifères marins en minimisant les collisions et la pollution sonore sous-marine. De plus, le positionnement dynamique évitera le mouillage dans les zones fragiles, préservant ainsi les fonds marins.En parallèle, la cérémonie de découpe de la première tôle de l’marque le début de la phase de préfabrication de ce second yacht de la flotte Orient Express Sailing Yachts. Son design et ses caractéristiques serontpoursuivant ainsi la vision de voyages d’exception tout en répondant aux enjeux du développement durable