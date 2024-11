Le voilier Orient Express Corinthian dévoile son univers

L’imaginaire d’Orient Express est sans limite, un univers de rêve, de rencontres, de mouvement et d’émotions. (Le voilier Orient Express Corinthian) qui s’inspire de l’âge d’or des croisières luxueuses, réinvente le mouvement et le confort sur l’eau et pensé pour répondre aux enjeux durables de demain. Une fierté pour nous tous

‘SolidSail

State of the art

"proposer une expérience unique entre rêve, technologie et confort à bord".

"de réinventer le rapport au temps"

», explique Sébastien Bazin , PDG de Accor.capitalisant sur l’expérience des acteurs de la course au large,, à la ligne épurée,Long de 220 mètres, avec 4 500m² de voilure déployée sur ses trois mâts inclinables à la conception technologique révolutionnaire’,combinera l’énergie vélique à un moteur «» fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) et permettra l’utilisation de l’hydrogène vert une fois les technologies admises pour un navire océanique à passagers. Maxime d’Angeac , Directeur Artistique d’Orient Express avec un décor contemporain d’exception, raffiné, inspiré de l’âge d’or de l’Orient Express et de l’esprit d’innovation et de confort qui ont fait la légende de cette marque mythique.En réunissant la qualité du travail d’orfèvre des artisans d’art français parmi les plus pointus et celui des ingénieurs de l’un des meilleurs chantiers navals au monde, Orient Express Corinthian a l'ambition deEten permettant de découvrir la terre en arrivant par la mer, de profiter d’expériences authentiques autour de mouillages et d’escales iconiques.