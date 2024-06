Orient Express en route vers de nouveaux horizons

Fondé en 1967, le groupe Accor dont le siège est en France, est un des leaders mondiaux de l’hôtellerie. Il est présent dans plus de 110 pays avec plus de 5 600 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail.



Le Groupe dispose de plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l’économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore.



Au sein de sa division Luxe et Lifestyle, Accor rassemble la principale collection de Maisons de luxe à l’héritage centenaire dans le domaine de l’hôtellerie et de la haute gastronomie.



Le patrimoine et l'histoire remarquables de plusieurs d’entre elles, comme Raffles, Fairmont ou Potel & Chabot, permettent, fait ce groupe, " de réinventer l’expérience d’une clientèle en quête d’excellence et de singularité". Cette ambition est aussi au cœur du projet pour Orient Express.



« Depuis sa création il y a 140 ans, Orient Express est une légende, qui puise dans ses racines et son univers onirique pour, toujours, se tourner vers l’avenir , assure Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor. "Avec elle, poursuit-il dans un communiqué du groupe, Accor réinvente l’art du voyage, de la découverte et des grandes épopées".



Et de se féliciter que LVMH "apporte son savoir-faire exceptionnel pour continuer à repousser les frontières de cette Maison légendaire et faire vivre, de manière plus singulière encore, son incarnation ».