Orient Express Corinthian : les réservations ouvrent le 25 mars 2025

Orient Express annonce le lancement de l’ Orient Express Corinthian , présenté comme le plus grand voilier du monde.Ce navire, développé en partenariat avec Chantiers de l’Atlantique devrait entrer en service en juin 2026 et naviguer le long de la Côte d’Azur et de la Riviera Italienne.Les réservations ouvriront leL’Orient Express Corinthian mesureraet sera équipé du système de propulsion vélique SolidSail, composé de trois voiles rigides de, montées sur des mâts inclinables et rotatifs. CLe dispositif vise à maximiser l’utilisation de l’énergie éolienne afin de limiter la consommation de carburant.