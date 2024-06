Clément Mousset lève le voile sur Orient Express Silenseas

"C'est une très bonne nouvelle que le marché de la croisière soit ultra dynamique. Pour Accor c'est un peu un retour aux sources. Le groupe était propriétaire des croisières Paquet dans les années 80.



Nous sentons une volonté des grands groupes de luxe d'aller aussi vers un positionnement ultra haut de gamme. Tout comme Accor, ils ont une vraie une véritable connaissance de la partie hôtelière, c'est un vrai plus.



Pour moi le segment luxe a toujours été des navires de moins de 700 personnes. Pour Orient Express c'est ausi un retour. La marque aura aussi des trains et des hôtels de luxe et la croisière sera une continuité. L'Union de ces trois produits rappellera ni plus ni moins les traversées des grands paquebots des années 30 !"

Orient Express Silenseas débarque sur le marché de la croisière au moment où plusieurs nouveaux entrants font également leurs premiers pas.Il y a Explora Journeys lancé par le groupe MSC, mais également les projets d'autres groupes hôteliers à l'image de Ritz Carlton, Four Seasons ou encore Aman.