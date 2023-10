CFC : Philippe Mahouin succède à Clément Mousset

Clément et Cédric ont bâti CFC sur une vision, celle de la croisière à la française, où le pavillon français incarne une expérience premium avec des navires à taille humaine.



Les résultats de la première saison initiée fin juin sont très encourageants et valident ce concept.



L’objectif pour CFC est de poursuivre cette vision, et accélérer son développement commercial en restant au plus près des attentes de ses clients,

Philippe Mahouin n'est pas un inconnu du secteur, puisqu'il a occupé différents postes de direction au sein Belambra Clubs, Ponant et du Club Med." a expliqué le nouveau président de CFC Croisières.Ce professionnel chevronné est un spécialiste de la distribution du digital et du revenue management. CFC Croisières exploite un navire, le Renaissance.