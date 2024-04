CFC : Maëlysse Guibourt devient Présidente de la compagnie

CFC annonce la nomination de Maëlysse Guibourt au poste de Présidente de la compagnie.Elle occupait les fonctions de directrice administratif et financier et a accompagné les fondateurs depuis le lancement en 2023.Forte de plus de quinze ans d'expérience dans le domaine financier, Maëlysse Guibourt a collaboré dans divers secteurs tels que l'immobilier, l'énergie ou la technologie, à Paris et à Melbourne.