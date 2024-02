CFC vise les 30 000 passagers en 2024

Pour attirer de nouveaux clients, CFC va compléter son programme de fidélité par une offre de parrainage.



La compagnie va également proposer 50 % de réduction pour le voyage du second passager jusqu'au 14 février 2024 sur une large sélection de croisières et de cabines.



La Compagnie a également introduit une offre découverte allant de 5 à 25% de réduction par personne, en fonction des dates de départ et de catégories de cabines.



b[CFC qui a actuellement un clientèle dont la moyenne d'âge est de 65 ans, espère la rajeunir un peu en attirant les familles pendant les vacances scolaires.



Dans ce but, la compagnie propose " d'inviter à bord " les enfants âgés de moins de 17 ans (hors taxe de séjour et taxes portuaires) s’ils partagent la cabine avec deux adultes payants.]b Un embarquement et un débarquement prioritaires sont également prévus pour les croisiéristes voyageant avec des enfants afin de faciliter leur voyage.



Chaque semaine, une soirée d’animation dédiée aux enfants sera proposée à bord pour permettre aux parents de profiter de leur temps libre.



Par ailleurs, une remise de 5% sera applicable sur tout le dossier de la famille, dès 2 cabines réservées. Cette offre sera disponible sur une sélection de croisières.



Pour divertir les plus jeunes, la Compagnie dispose d'un club Enfants “Les Gones”, accessible tous les jours pour les enfants de 3 à 12 ans, ainsi qu'un espace dédié pour les adolescents.



Des conférences familiales sont également proposées, permettant de découvrir les escales et destinations de manière ludique et éducative. Certaines excursions pensées pour les familles sont proposées avec une réduction de 50% pour les enfants, permettant à toute la famille de profiter pleinement du voyage.



Pour autant, CFC qui, en 2023 a compté 18 % de clients "Solos", ne compte pas les oublier. Bien au contraire. Des cabines continueront de leur être proposées avec une tarification adaptée. Ainsi, sur une sélection de départs, le Supplément Single sera offert aux passagers voyageant seuls.



Un macaron “ Supplément Single Offert ” signalera ces croisières dans la nouvelle brochure qui sera disponible dans un mois et sur le site internet très prochainement. Et, des activités à bord, telles que des dîners ou des cocktails, seront également prévues pour faciliter les rencontres entre voyageurs solo.