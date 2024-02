Benjamin Laurent-Elie et Bruno Touny rejoignent CFC

CFC propose des croisières 100% francophones au départ du Havre et de Marseille, à bord du paquebot Renaissance.En 2023, la compagnie a fait naviguer moins de 10 000 personnes, et elle espère séduire 30 000 passagers en 2024. CFC a annoncé récemment réduire la durée moyenne de ses croisières passant de 11 à 9 nuits.Elle va notamment réduire les itinéraires les plus longs à 14 nuits (au lieu de 15) et proposera en sus, des itinéraires de 3 et 7 nuits.seront également proposées ainsiEnfin, elle va étoffer son offre à partir d'avril au départ du Havre vers le Nord de l'Europe. Marseille n'est pas en reste avec de nouveaux itinéraires en Méditerranée occidentale et centrale.