CFC : "Nous avons un business plan pour 3 navires" 🔑

Non pas encore, mais depuis quelques semaines, j'arrive à dire que je suis fier. Je n'arrive pas à réaliser ce qui a été fait.



Après Top Resa, je vais partir pendant quelques jours, pour couper un peu. Depuis CMV, le Covid et CFC, je n'ai pas eu une minute. Je n'ai pas eu un moment pour me dire : on l'a fait.



Après, le succès n'est pas encore là . Le jour où je serais totalement détendu, ce sera quand le Renaissance sera totalement plein, avec un taux de satisfaction supérieur à 95%. Nous avons encore un long chemin à parcourir.



Dans les assiettes, nous mangeons super bien, le service est top, imaginez aussi que 96% des contacts entre les passagers et le staff se font en Français. C'est remarquable, cela ne s'est jamais vu ailleurs.



Nous avons du tout créer, le plus dur est selon moi les excursions. Nous devons en créer 6 ou 10 par escale, c'est un boulot monstre. Sincèrement, cette aventure mériterait un bouquin.

Je l'avais tellement dans les tripes que bien sûr je le referais. Par contre, en connaissant toute l'histoire... reposez moi la question dans un an.



Il n'y a aucun armateur dans le monde de la croisière qui répond à ses clients, je peux vous certifier que je le fais. Vous prenez toutes les critiques de plein fouet, c'est violent. Les passagers ne se rendent pas compte de tout ce qui a été fait pour en arriver là .



Puis, j'ai le commandant tous les jours, pour débriefer. Le boulot est immense.

Il y a un an, nous étions 12, nous sommes maintenant 40 salariés et sans doute une cinquantaine en 2024. Nous continuons de structurer l'entreprise, grâce à nos actionnaires.



Nous répondrons à l'appel d'offres, quand il y en aura un.



Si tout va bien, le 2e navire est attendu en 2026 et le 3e en 2028. Nous sommes déjà en discussions et négociations avec les compagnies que nous avons identifiées. Les navires seront identiques à 50 cabines près, mais plus récents, dans les années 2000.