Compagnie française de croisières : mission accomplie pour la croisière inaugurale Le Havre-Zeebruge

A cette offre hôtelière et gastronomique s'ajoutent plusieurs salons et bars -avec d'excellents cocktails avec et aussi sans alcool- et une offre d'équipements et de divertissements : deux piscines (pas surveillées), des jacuzzis, des ponts aménagés en terrasse où l'on peut prendre son petit déjeuner, papoter ou bronzer sur des transats.



A noter une boutique où l'on trouve notamment les produits français Armor Lux, une vinothèque "Le décanteur" où les passagers peuvent déguster un verre de vin ou de champagne -et regarder des vidéos sur des régions viticoles françaises et leurs traditions-, une bibliothèque joliment approvisionnée en guides voyages, romans et livres de voyages, une salle de fitness, un vaste spa (avec 8 cabines de massage), un salon de coiffure, etc.



S'y ajoute un casino. Et une offre de spectacles, notamment au grand auditorium, où la francophonie est à l'honneur.



"Depuis mon arrivée sur le bateau, il y a deux mois, j'ai appris -paroles et musiques- plus de 160 chansons françaises ou en français" , nous a, par exemple, confié Chance, l'artiste canadien qui officie au piano bar.



Parler français à bord sera la règle. Pour tous les membres d'équipage, fraîchement arrivés et ne maîtrisant pas suffisamment la langue de Molière, des cours de Français sont actuellement organisés à leur intention.