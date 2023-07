Pavillon Français : comment Clément Mousset a fait bouger le gouvernement ! 🔑

Le temps passe, aucun drapeau ne flotte à l'arrière du navire et la montre tourne vite, trop vite. Entre temps, Clément Mousset subit de son propre aveu une pression monstre.



" J'ouvre doucement la porte de Wallis-et-Futuna, puis je m'aperçois que mes projections faites un an plus tôt ne sont plus les bonnes, les autorités ont révisé par deux fois le montant de la taxe annuelle.



Elle a doublé, je leur dis alors que cette éventualité n'est absolument pas possible, " fulmine Clément Mousset.



Elle passe de 22 000 à 44 000 euros.



La direction de CFC Croisières négocie avec les autorités locales qui leur accordent un paiement en 10 fois des 457 000 euros. La proposition de Wallis-et-Futuna reçoit une fin de non-recevoir.



Les pages du calendrier se tournent, la croisière inaugurale se rapproche.



" Le Ministre ne veut pas en démordre, après je dis à son cabinet qu'il serait dommage de voir un navire baptisé Renaissance, du même nom que le parti politique présidentiel, immatriculé dans un autre pays que la France. "



Tout le monde se mêle de l'histoire, les membres du gouvernement rappellent de précédentes déclarations stipulant que le pavillon de la croisière est à Wallis-et-Futuna.



" J'œuvrai pour CFC Croisière et Exploris. Je ne cède pas et je dis au ministre des Outre-mer, qu'avec 14 navires immatriculés dans ce territoire, le registre représente un budget annuel de 462 000 euros.



Vous allez me dire que l'Etat n'est pas en mesure de subvenir aux besoins des territoires d'outre-mer ? Je ne suis pas le mécène de Wallis-et-Futuna, " se remémore avec le sourire Clément Mousset.



Le bras de fer se poursuit, jusqu'à l'obtention d'une dérogation parvenue par écrit en juin 2023, après 8 mois de bataille. La loi n'a pas été modifiée pour CFC Croisières, mais juste appliquée, rendue par la même caduque le pavillon de Wallis-et-Futuna.



Une victoire dont n'est pas peu fier le patron de la compagnie.



" J'ai un sentiment de fierté, ce n'était pas gagné, j'ai énormément œuvré pour cela, " conclut un patron heureux de voir maintenant un drapeau français flotter à l'arrière du Renaissance.