CFC Croisières s’allie à Ambassador Cruise Line

Chaque entreprise conservera son identité et continuera de proposer des croisières adaptées à ses marchés respectifs.



Ce rapprochement donnera lieu à des croisières aux Caraïbes dès l’hiver 2025-2026 pour le Renaissance.



Ces itinéraires seront disponibles à partir de novembre 2025 au départ des îles françaises et ciblent dans un premier temps les marchés britannique, français et hollandais.



Le nouveau groupe exploitera trois navires de taille petite à moyenne : Ambience et Ambition (Ambassador Cruise Line) et Renaissance (CFC). L’ambition : se déployer sur l’ensemble du marché européen de la croisière « alors qu’une croissance de 12% est attendue sur les 5 prochaines années ».