CFC Croisières : "Nous avons réussi à convaincre notre public" 🔑

TourMaG - Quelles actions entreprenez vous pour tisser des liens avec les agences de voyages ?



Maëlysse Pierrot-Guibourt : Nous avons développé des outils qui nous permettent de mieux communiquer avec nos clients. Nous organisons régulièrement des éductours et avons tissé une relation de proximité grâce à nos six commerciaux qui sont sur le terrain. Aujourd’hui, les ventes en agences représentent plus de 50% de l'activité.



On intensifie les webinars pour leur donner plus d’outils pour pouvoir nous vendre. On a démontré que nous avons réussi à convaincre notre public avec une intention de réachat à plus de 80%, plus de 40% des passagers sont des clients qui reviennent dont l'un qui en est à sa 19e croisière. La confiance passe aussi par là. Nous avons de plus une gouvernance beaucoup plus stable, qui rassure.



Par ailleurs, nous partageons cette année trois croisières avec TUI France depuis début septembre. A bord, des clients Marmara cohabitent avec les clients CFC.