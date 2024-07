Hurtigruten : "il faut étendre les règles en Norvège sur les émissions au-delà des fjords" 🔑

En 2018, le Parlement norvégien adoptait une résolution visant à stopper les émissions de CO2 des navires de croisière et des traversiers dans les fjords de l'Ouest de la Norvège - Geirangerfjord et Nærøyfjord, d'ici 2026 au plus tard.Les paysages de Geirangerfjord et de Nærøyfjord, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 2005 ., d'une ampleur et d'une grandeur exceptionnelles, sont parmi les plus longs et les plus profonds du monde et leur largeur varie de 250 m à 2,5 km., elles déplorent un lobbynig de l'industrie de la croisière mais aussi d'acteurs locaux du tourisme, inquiets par la perte de retombées économiques.