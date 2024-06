Hurtigruten dévoile sa brochure Norvège et Spitzberg 2025/26

Une randonnée pédestre au milieu des paysages des Alpes de Sunnmøre

L’ascension jusqu’au belvédère de Flydalsjuvet pour admirer le Geirangerfjord, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

Une croisière à bord du MS Bruvik, construit en 1949, pour explorer le Hjørundfjord et rejoindre le village de Sæbø.

Hurtigruten propose la découverte du Hjørundfjord dans le cadre du voyage Original de l'Express Côtier au printemps et en automne, ainsi que du voyage Signature, la Ligne du Spitzberg, en été.: cette croisière de 12 jours le long de la côte norvégienne, d'abord vers le Nord puis vers le Sud, permet de découvrir de nombreux fjords et montagnes de Norvège. Le navire fera escale dans 34 ports de différentes tailles et traversera deux fois le Cercle Polaire Arctique sur plus de 2 500 miles nautiques. Pendant la navigation sur le Hjørundfjord, trois excursions seront proposées :: ce voyage Signature à bord du MS Trollfjord, à destination de la Norvège et du Spitzberg de mai à septembre, offre un service Premium tout compris. Avec des escales exceptionnelles, une cuisine raffinée et des conférences, la croisière inclut une navigation sur le Hjørundfjord, un trésor caché de la région souvent méconnu des autres navires. Les passagers débarqueront dans le village idyllique de Sæbø, situé sur les rives de l’un des bras du Hjørundfjord, et pourront participer à un tour en bus optionnel ou à une excursion à pied pour découvrir les charmantes rues de Sæbø, les paysages de fjords et de montagnes, les villages voisins et la culture locale.