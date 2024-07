Hurtigruten crée des expériences de voyage en Norvège en réduisant son empreinte

Depuis 1893, nous sommes une véritable ligne de vie sur la côte norvégienne. L’itinéraire que nous avons fondé unit le pays à travers le transport de personnes et la livraison de marchandises. Les voyages et le tourisme sont un catalyseur de création de valeur dans les magnifiques communautés locales que nous avons la chance de visiter et avec lesquelles nous coopérons.



En 2023 :



• 105 775 passagers locaux ont voyagé avec nous

• Nous avons transporté plus de 46 000 tonnes de marchandises locales entre les ports

• 80% de la nourriture et des boissons à bord sont d’origine locale