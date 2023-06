Hurtigruten dévoile son navire zéro émission "Sea Zero"

Sea Zero

"Lorsque nous avons annoncé le projet "Sea Zero" il y a plus d'un an, nous étions confrontés au défi de ne pas savoir quelles technologies seraient disponibles d'ici 2030. Notre objectif était de favoriser les dernières innovations et d'améliorer celles qui existaient déjà, afin de répondre à nos objectifs de durabilité. Après une étude de faisabilité rigoureuse, nous avons identifié les technologies les plus prometteuses pour nos futurs navires de croisière révolutionnaires. Notre engagement est de livrer un navire qui surpassera tous les autres en termes d'efficacité énergétique et de durabilité dans les prochaines années".

À l'approche de son 130ème anniversaire, Hurtigruten Norvège a dévoiléSous le nom de projet "", les futurs navires de Hurtigruten Norvège seront entièrementpar des sources d'énergie renouvelables lors des escales, indique un communiqué de presse.Les navires combineront des batteriesmunies de panneaux solaires, et de systèmes de propulsion pneumatiques.Les niveaux de charge des batteries seront affichés sur la coque du navire. Autre particularité : la passerelle, d’où le capitaine et l'équipage dirigent le navire, sera considérablement réduite.[Hurtigruten prévoit son premier navire zéro émission carbone pour l'horizon 2030]urlbank:https://www.tourmag.com/Hurtigruten-prevoit-son-premier-navire-zero-emission-carbone-pour-l-horizon-2030_a113270.htmlLes cabines seront dotées d'une ventilation d'un nouveau type et les passagers pourront grâce à une application mesurer leur propre consommation d'eau et d'énergie. Hedda Felin , CEO d'Hurtigruten Norvège, a déclaré :