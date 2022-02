Hurtigruten se dirige vers une modernisation écologique de la flotte

Grâce aux améliorations en cours qui devraient être achevées en 2023, les passagers pourront prochainement profiter de croisières plus écologiques sur les sept navires de Hurtigruten l’Express côtier de Norvège.



Trois des sept bateaux de la flotte seront convertis en navires hybrides.



Le premier d’entre eux est le MS Richard With, qui se trouve actuellement au chantier naval de Myklebust, dans le nord-ouest de la Norvège. Le navire y sera équipé de blocs-batteries et de moteurs flambant neufs. Le MS Kong Harald et le MS Nordlys seront les suivants.



Trois autres navires – le MS Nordnorge, le MS Nordkapp et le MS Polarlys – seront également modernisés et munis de systèmes "RCS" (Système de réduction catalytique sélective (CS). Cela permettra une réduction de 80 % des émissions de Nox (oxydes d’azote).



A savoir que le dernier navire de la flotte, le MS Vesterålen, a déjà été modernisé et équipé de tout nouveaux moteurs et de systèmes RCS en 2019.