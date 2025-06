Bien choisir son voyage "Hurtigruten en français"

À bord du MS Trollfjord, jusqu’à 8 membres de l’équipage du navire, répartis entre la réception, l’équipe d’expédition et les restaurants, parlent français. Le rôle des membres de l’équipe d’expédition consiste à :



● Partager avec l’ensemble des passagers leurs connaissances locales sur la nature et la culture du pays à travers des anecdotes, des histoires et des présentations à l’intérieur du navire ou sur le pont.

● Coordonner l’organisation des activités et des excursions optionnelles aux escales.



La ligne du Spitzberg (16 jours) – Départs de mai à août

La ligne du Cap Nord (15 jours) – Départs de septembre à avril



À savoir pour tous ces voyages « Hurtigruten en français » :



● Les informations à bord seront disponibles en français : Annonces et informations écrites (journaux de bord, application mobile, descriptifs des excursions…)

● Certaines excursions optionnelles bénéficieront de la présence d’un guide local parlant français, sous réserve d’un nombre suffisant de participants et de la disponibilité des guides locaux extérieurs au navire.

● L’équipe d’expédition fait partie intégrante du personnel d’un navire. Elle est dédiée à l’ensemble des passagers à bord.

● L’accompagnateur est une personne présente à bord de façon ponctuelle pour encadrer un groupe de français. Il ne peut être considéré comme un membre à part entière du personnel à bord. Il est soumis aux exigences du navire sous pavillon norvégien. D’autre part, il n’est pas habilité à guider une excursion en français en Norvège. Seuls les guides locaux sont autorisés à le faire.

● À bord du MS Richard With sur l’Express Côtier, 1 membre de l’équipe d’expédition parle français.