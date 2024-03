Croisières d’expédition : HX (Hurtigruten) lance une offre "all inclusive"

les croisières d’expédition sont un produit complexe à vendre pour les agents

Selon Alex Delamere-White , directeur commercial de HX, «». L’offre que la compagnie norvégienne s’apprête à mettre en place doit donc les aider à: les excursions quotidiennes, l’accès au centre scientifique ainsi qu’aux activités, aux conférences et ateliers à bord, en mer et à terre, les boissons alcoolisées et non alcoolisées pendant et en dehors des repas et les photographies réalisées par les professionnels à bord.