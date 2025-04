La Norvège avec Hurtigruten : retour d’expérience des agents de voyages

Moment fort de ce mini-séjour : l’excursion dans le spectaculaire Hjørundfjord, l’un des fjords les plus préservés et secrets de Norvège.



« Pour moi, le moment le plus marquant fut sans doute celui où, posté sur le pont d’observation extérieur, j’ai vu le fjord s’ouvrir devant nous. Le vent s’est soudain mis à souffler avec force, comme pour saluer notre arrivée, avant de se taire brusquement dès que nous avons pénétré dans l’enceinte protectrice des montagnes. Leur présence, à la fois imposante et silencieuse, m’a paru d’une majesté presque irréelle. » nous confie Marie.



Une excursion qui illustre parfaitement la promesse d’Hurtigruten : offrir une expérience immersive, loin des sentiers battus, d’ailleurs, l’un des meilleur moment pour Elodie : «La dégustation d’un lefse et d’un café à Urke en pleine nature au milieu des fjords et des cabanes isolées au toit végétal. On se sent tellement petit face à la grandeur de cette nature imposante ! »