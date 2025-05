-50% sur la 2e personne : l’été au fil des fjords avec Hurtigruten

Cet été, la Norvège offre bien plus qu'un simple dépaysement. Loin de la chaleur étouffante des grandes villes et des destinations touristiques classiques, elle invite à un voyage où la nature reprend ses droits. L’expérience proposée par Hurtigruten s’inscrit dans une démarche de slow tourisme, invitant à ralentir et à profiter pleinement de chaque moment. À bord, la priorité est donnée à la contemplation. Les ponts panoramiques offrent des vues spectaculaires sur des paysages variés : fjords, montagnes et villages pittoresques défilent lentement au fil des heures, dans une ambiance sereine. Le bateau devient ainsi un espace privilégié, où le voyage se fait au rythme de la nature, permettant de se reconnecter à soi-même et à l’environnement.



Lors des escales, les voyageurs peuvent choisir parmi une variété d’activités en plein air, idéales pour découvrir les merveilles naturelles de la Norvège tout en vivant à un rythme plus lent et détendu. Randonnée, kayak, observation des baleines et des oiseaux : chaque activité est une occasion d’explorer la nature norvégienne de manière immersive et apaisée, loin de l’agitation touristique.