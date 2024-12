HX : "renforcer nos relations avec les agents de voyage en France"

TourMaG - Quels sont les itinéraires proposés ?



Gebhard Rainer : Nos itinéraires couvrent plus de 250 destinations dans plus de 30 pays, avec des explorations aussi variées que les régions polaires, l’Amérique du Sud, les îles Galápagos et l’Alaska. Chaque voyage est conçu pour maximiser l’aventure, favoriser l’observation de la faune et encourager des interactions culturelles authentiques.



TourMaG - Comment se compose la flotte d’HX ?



Gebhard Rainer : Notre flotte comprend cinq navires modernes, spécialement conçus pour l’aventure et équipés des technologies écologiques les plus avancées. Ils intègrent des technologies comme des batteries à grande capacité, des coques optimisées et des systèmes de récupération de chaleur, ce qui réduit considérablement leur impact environnemental.