Hurtigruten et HX font évoluer leur identité de marque

Les logos et identités visuelles distincts lancés aujourd'hui marquent la différence entre les deux marques sœurs. Ils les distinguent de leurs concurrents et consolident leur statut de leaders mondiaux dans le domaine des voyages durables.



« La nouvelle marque HX réaffirme notre volonté d’ouvrir la voie des croisières d’expédition les plus durables à l’échelle mondiale », précise Daniel Skjeldam, CEO de Hurtigruten Group. « La nouvelle identité visuelle dévoilée fait la part belle aux photographies de paysages et aux couleurs naturelles. Elle réaffirme avec une nouvelle fraîcheur ce qui fait notre ADN et les valeurs qui nous animent au quotidien. Nous avons à cœur de préserver les environnements, la faune et la flore, ainsi que les populations qui occupent une place centrale dans toutes nos aventures. Notre intérêt pour la science et l’éducation ne vise pas seulement à satisfaire notre curiosité mais s’inscrit dans une démarche pleine de sens : ce n’est pas seulement la destination qui importe mais aussi la façon de l’atteindre. »