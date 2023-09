Hurtigruten inaugure sa croisière "Cap Nord Express"

L'itinéraire du "Cap Nord Express", le long des côtes norvégiennes, est une première.



La programmation hiver 2023 - printemps 2024 débutera le 8 octobre 2023. Au départ ou à destination d’Oslo, la capitale, le MS Trollfjord rénové en 2023 naviguera le long des côtes norvégiennes.



Au rythme d’un port par jour (sans contrainte de service public) il ira jusqu’au Cap Nord, le point le plus septentrional d’Europe, considéré comme le "royaume des aurores boréales".



Cap Nord Express comprend 16 escales inédites, chacune d'une durée de 7 heures. Sur cette croisière, Hurtigruten propose un service "Premium" qui inclut de nombreux services à l’instar du forfait boissons.



Plusieurs formules sont proposées en voyage complet de 14 jours ou en 9 jours. A bord, deux membres d’équipage ainsi que les guides locaux des excursions optionnelles sont francophones. Les informations et annonces, journal de bord, menus, description des excursions, etc. sont en langue française.



On ne présente plus l’Express Côtier Hurtigruten. Ancré dans l’histoire, il remplit sa mission depuis 1893 en transportant voyageurs locaux, marchandises et passagers internationaux.



Aujourd’hui ses 7 navires relient 34 ports le long de la côte norvégienne. Dans le cadre de ses efforts importants pour améliorer les performances écologiques de sa flotte, Hurtigruten l’Express Côtier a investi près de 100 millions d’euros dans un programme de modernisation qui est mis en œuvre dès cette fin 2023.



La promesse des aurores boréales est toujours la garantie de Hurtigruten : pour un voyage de 11 jours et plus, effectué à l’apogée de la saison des aurores boréales, (entre le 1er octobre et le 31 mars), Hurtigruten s’engage à offrir un voyage classique du Nord au Sud de 6 jours ou du Sud au Nord de 7 jours à bord de l’express côtier si les aurores boréales n’apparaissent pas pendant la croisière !



Le Spitzberg express entamera sa deuxième saison le 3 mai 2024. Il naviguera le long de la côte norvégienne, puis au-delà du Cercle polaire arctique. Il fera route vers l’archipel du Svalbard et de son île mythique, le Spitzberg. Ce sera alors le moment de profiter de superbes paysages sous le soleil de minuit (croisière de 16 jours Bergen/Bergen).



La brochure 2024/2025 est disponible et une brochure spéciale est dédiée aux aurores boréales.