Hurtigruten renforce son offre Signature

Début mai 2025, les réservations pour nos prochains voyages Signature affichaient une hausse de plus de 40 % par rapport à l’année précédente

Cette performance solide constitue une base idéale pour accélérer encore notre croissance

Ces croisières reflètent le meilleur de la nature, de la culture et de l’hospitalité norvégiennes. La forte croissance de la demande montre clairement que cette offre « tout inclus » (vols, croisière, boissons) résonne auprès du marché

À compter de l’été 2026 , le MS Midnatsol assurera la liaison entre Bergen et Longyearbyen, sur la. Durant la saison hivernale, il sera déployé sur laavec des départs hebdomadaires depuis Hambourg, en alternance avec le MS Finnmarken (anciennement MS Otto Sverdrup).Les croisières de lasont caractérisées par des escales prolongées, des excursions spécifiques et une offre de restauration incluse, mettant à l’honneur des produits locaux fournis par plus de 70 producteurs norvégiens.», a souligné Christine Bois . «. »», a-t-elle ajouté.