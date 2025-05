Hurtigruten dévoile sa brochure 2026-2027

Lamet en avant deux croisières Signature à bord du MS Trollfjord. La première, baptisée « La ligne du Spitzberg », sera proposée de mai à août 2026. Elle permet d’explorer les fjords norvégiens , les îles Lofoten et le Spitzberg, avec notamment une navigation dans le Billefjord et la découverte du glacier Nordenskjöld, jusqu’à Longyearbyen. Une offre de. Pour toute réservation sur cette ligne entre le 1er mai et le 30 septembre 2026, une excursion au Cap Nord est offerte, à condition de réserver avant le 30 juin 2025.La seconde croisière Signature, «», sera disponible de. L’itinéraire relie Oslo au point le plus septentrional du continent européen. Parmi les escales notables : Ålesund pour son architecture Art Déco, le port de Rorvik dans l’archipel de Vikna, et Svolvær au cœur des Lofoten. Le voyage permet de passer plus de six jours au nord du Cercle Polaire, optimisant les chances d’apercevoir les aurores boréales. Les fjords sont également à l’honneur, avec le Romsdalsfjord, le Lysefjord et la ville de Stavanger. UneHurtigruten prolonge pour cette saison son offre exclusive «». Elle garantit aux passagers d’un voyage d’au moins 11 jours une seconde croisière s’ils n’observent aucune activité boréale pendant leur séjour. L’offre s’applique aux itinéraires Express Côtier Bergen/Kirkenes/Bergen, Bergen/Kirkenes/Trondheim, ainsi qu’auxEnfin, la compagnie poursuit ses efforts en matière de. Depuis fin 2023, près deont été investis pour. Quatre navires disposent désormais d’une alimentation hybride. La compagnie ambitionne de lancer le premier bateau zéro émission d’ici 2030. Ces transformations devraient permettre de réduire les émissions de CO₂ de 25 % et les émissions de NOₓ de 80 %.Hurtigruten reste fidèle à son rôle historique de ligne de l’Express Côtier depuis 1893, reliant 34 ports norvégiens avec une flotte de dix navires, dont deux dédiés aux croisières Signature. Ce service continue de transporter voyageurs, marchandises et passagers internationaux à travers ce que l’on surnomme «».