Environnement : Hurtigruten fait aimer la croisière aux Norvégiens ! [ABO]

En parallèle, Hurtigruten fait office de modèle en matière de préservation de l'environnement. « Nous avons progressivement réduit les fiouls lourds dès 2010 ; puis en 2018, nous pouvions brancher à quai tous nos navires dans pratiquement tous les ports de nos itinéraires , a-t-elle souligné.



Dès cette année, les derniers moteurs de navires tournant encore au biofioul seront remplacés par des modèles hybrides. « On ne peut pas attendre d’avoir trouvé la solution parfaite pour se lancer. Nous, armateurs, avons la responsabilité d’améliorer et de prendre soin de la flotte existante », a martelé la CEO lors du Forum, estimant qu’Hurtigruten, de par son ancienneté et son importance, devait faire office de pionnier en la matière.



Présent lors du Forum, Pierre-Antoine Villanova, le directeur général de Corsica Linea, n’a pas caché son admiration pour le modèle norvégien.



Non seulement le rouge de ses navires est inspiré de la compagnie Fjord Line, mais l’avance de la Norvège en matière de maritime durable a servi d’exemple pour faire de Corsica Linea « la compagnie de ferries la plus durable et la plus moderne de Méditerranée », aussi bien en termes de transition environnementale que d’expérience client. A ce sujet, 5 navires sur les 9 que compte la compagnie peuvent se brancher à quai.