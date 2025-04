Finnair étend son réseau nordique en 2026

Les destinations du Nord attirent de plus en plus de voyageurs en quête d’expériences authentiques en pleine nature, y compris en été. Grâce à notre réseau qui relie la Laponie Finlandaise à la Norvège du Nord, nos clients peuvent explorer plusieurs destinations nordiques au cours d’un même voyage – avec la possibilité, par exemple, de combiner leur séjour avec une croisière sur la côte norvégienne

À compter du 29 mars 2026, Finnair lancera une, opérée cinq fois par semaine en ATR de 68 sièges, jusqu’au 22 octobre 2026. Située en Norvège du Nord attire les voyageurs pour ses paysages arctiques, ses activités de plein air et ses aurores boréales. Elle constitue également une escale de plus en plus prisée par les croisiéristes.Parallèlement, la, jusqu’alors proposée en hiver, sera désormais maintenue en été avec cinq vols hebdomadaires. Laaugmentera également, passant de trois à cinq vols hebdomadaires par rapport à l’été 2025.», explique Perttu Jolma À ces nouvelles routes s’ajoute l’augmentation des fréquences vers les capitales nordiques :. Pendant la haute saison estivale, du 8 juin au 9 août 2026, Finnair proposera également huit vols hebdomadaires vers Billund (Danemark), sept vers Visby (Suède), six vers Bodø (Norvège), ainsi que deux vols hebdomadaires supplémentaires vers Mariehamn dans l’archipel d’Åland.Enfin, pour la, la compagnie portera à 17 le nombre de vols hebdomadaires vers Ivalo et à 23 vers Kittilä. Ces