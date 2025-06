Finnair : Geoffrey Carrage nouveau Regional Manager pour l’Europe du Sud

Je suis très heureux de rejoindre Finnair, une compagnie aérienne emblématique et respectée dans notre secteur, engagée dans l’excellence tout en valorisant son héritage et son identité finlandaise authentiques. J’ai un lien très personnel avec Finnair, car j’ai commencé ma carrière dans le secteur aérien en tant que stagiaire au sein de la compagnie. Le marché français constitue une priorité stratégique pour Finnair.



Grâce à nos vols réguliers – opérés à l’année ou en saison – nous proposons un accès optimisé à notre réseau étendu en Finlande, en Asie et en Amérique du Nord. Je me réjouis à l’idée de collaborer avec nos partenaires locaux pour continuer à développer notre présence.

Je me réjouis de l’arrivée de Geoffrey, qui me succède sur la région Europe du Sud. Je suis convaincu qu’il saura poursuivre le développement de nos activités avec engagement et professionnalisme, au sein de notre équipe Global Sales and Retail. Nous assurerons ensemble une transition fluide au cours des prochains jours, et j’invite l’ensemble de nos partenaires à lui réserver le meilleur accueil et leur plein soutien. De mon côté, je suis désormais installé à Dallas, au Texas, et pleinement mobilisé sur ma nouvelle mission sur le marché nord-américain. Je souhaite à Geoffrey beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.