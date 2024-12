Finnair remet la pression sur l'Asie

Enfin, TourMag a eu le privilège d’interviewer le (vrai) Père Noël



TourMaG – Père Noël, quel âge avez-vous au fait ?



Père Noël : C'est une question qui est assez difficile pour moi parce que je suis si vieux que je ne me souviens plus.

J'ai arrêté de compter quand j'avais 300 ans.



TourMaG – Et où habitez vous précisément en Finlande, c’est un secret ?



Père Noël : Non ce n’est pas un secret. C’est dans une montagne appelée Korvatunturi. Montagne de l’oreille si vous traduisez, car elle a comme une forme d’oreille. Elle est située dans la province de Rovaniemi en Laponie, tout au nord. C’est là où je me trouve.



TourMaG – Vous confirmez donc que la Finlande est votre pays ?



Père Noël : Bien sûr. Je n’en veux pas à quelques cousins qui disent vivre aussi là-bas, mais en vérité je suis le seul à vivre dans ce cercle arctique. Korvatunturi est une sorte de lieu magique. C'est une montagne et c'est mon cottage. Et sous le cottage, il y a les endroits où les Elfes vivent et font des cadeaux aux enfants.



TourMaG – Vous faites aujourd’hui une escale à Paris, où en êtes-vous de votre tour du monde ?



Père Noël : J’arrive du Japon, je serais bientôt à New Delhi et aussi à Hong Kong puis la Chine et Singapour. Beaucoup de travail ! Heureusement l’avion Finnair m’aide.



TourMaG – Finnair c’est la compagnie du Père Noël ?



Père Noël : Oui, c’est l’avion officiel depuis plus de 40 ans.



TourMaG – Puisque j’ai l’honneur d’être devant vous je peux vous demander un cadeau ? Par exemple un billet en business sur Finnair pour la Californie ? C’est possible ?



Père Noël : C'est toujours délicat la question des cadeaux parce qu'on a beaucoup de souhaits, de demandes, mais c'est très difficile d'obtenir exactement ce qu’on veut. J’essaie de faire le mieux possible avec mes Elfes, mais parfois, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Mais je fais de mon mieux, je te promets.



TourMaG – Cependant le plus beau cadeau c’est peut-être de pouvoir vous serrer la main Père Noël.



Père Noël : Je le vois pas comme un cadeau. C’est juste l’idée et le message de Noël. Oui. Un petit sourire, un petit geste peut parfois être beaucoup plus que des cadeaux. C’est l’idée de partager. De l’amour, de la joie ou du bonheur.