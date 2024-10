Finnair met le Cap à l'Ouest pour survivre 🔑

Pour ce qui est du marché français, celui-ci est dédié à la Finlande et aux pays voisins.



C’est là aussi un nouveau challenge pour Finnair qui a ouvert de nouvelles destinations pour faire découvrir au marché français et européen la richesse des différentes régions du pays]b, chacune avec ses propres caractéristiques : la région d'Helsinki, la côte et l'archipel, la région des lacs et la Laponie.



L’hiver finlandais, surtout durant la période de Noël, est à la mode. b[D’ailleurs, Xavier Roig nous a promis, pour la mi-décembre que sa compagnie allait organiser un voyage du père Noël à Paris et une arrivée « en fanfare » à l’ambassade de Finlande…A suivre.



Mais il y a aussi pour Finnair, en collaboration avec « Visit Finland » la volonté de commercialiser la destination tout au long de l’année. De la « dessaisonaliser » se risque à prononcer Xavier Joig. Il y a quatre saisons bien marquées.



Le printemps et l’automne sont idéals pour voir les aurores boréales en Laponie finlandaise. La fin de l’été et l’automne permettent la cueillette et les balades dans une nature aux couleurs extraordinaires et au printemps, c’est la meilleure saison pour le ski en Laponie.



L’été, quant à lui, est connu pour ses nuits blanches et, en Laponie, pour la période où le soleil ne se couche jamais. A la question traditionnelle du bilan de l’été 2024 pour le marché français, Xavier Joig se dit satisfait : « J’avais un peu peur que le marché français soit à l’arrêt pendant deux mois. Les TO me disent qu’ils n’ont pas tellement bien vendu, mais nous, on a beaucoup vendu. Je me demande si les Parisiens ne se sont pas dit « Cap au Nord » parce que nous avons eu un été fantastique au point de rajouter un quatrième vol vers Helsinki.

L’automne également se présente bien . »



Reste quand même le problème de la mi-janvier jusqu’à Pâques pour Finnair, une période où les longs courriers sont plus difficiles à remplir particulièrement vers le Japon, qui reste une destination importante pour la compagnie.