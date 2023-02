Finlande : Lapland Safaris s'équipe de motoneiges électriques dès l'hiver prochain

Toutes les motoneiges seront rechargées à l’électricité verte et disposeront de leurs propres bornes de recharge.



Selon le constructeur, la motoneige a une autonomie d’environ 50 kilomètres une fois pleinement chargée et sa vitesse maximale est de 60 km/h.



" Les motoneiges électriques constituent une extension logique de l’action en matière de responsabilité que nous menons depuis déjà des années. Il s’agit d’une nouvelle avancée intéressante et nous pensons que les motoneiges silencieuses et sans émissions peuvent également ouvrir de toutes nouvelles contrées en Laponie pour les expériences de Lapland Safaris ", a déclaré Rami Korhonen, directeur général de Lapland Safaris.



Pour rappel, le Groupe Lapland Hotels & Safaris est formé de la chaîne d’hôtels privée finlandaise Lapland Hotels, de l'entreprise d’organisation d’événements Lapland Safaris Group Oy et de Lapland Ski Resorts. L’ensemble du groupe emploie près de 1 700 personnes .



Lapland Hotels compte 19 hôtels, plus de 2 400 chambres et appartements, ainsi que 10 000 places de restaurant à travers la Finlande à Ylläs, Levi, Saariselkä, Rovaniemi Olos, Luosto, Kilpisjärvi, Pallas et Heta, ainsi qu’à Helsinki, Tampere, Oulu et Kuopio.



De son côté, Lapland Safaris propose des activités nature dans huit destinations lapones : à Rovaniemi, Ylläs, Saariselkä, Levi, Luosto, Olos, Heta et Kilpisjärvi.



Lapland Ski Resorts est formé de cinq stations de ski qui sont situées à Ylläs, Luosto, Olos, Pallas et Rovaniemi.