Nordic Workshop : Danemark, Finlande, Islande et Norvège à la rencontre des pros du tourisme

A l’occasion de ce workshop dédié aux pays nordiques, les représentants des quatre Offices du tourisme et leurs 40 partenaires (réceptifs, hôtels, destinations et prestataires de services) se tiendront à la disposition des tour-opérateurs et agents de voyages pour leur présenter leurs actualités et nouveautés, répondre à leurs questions et les aider à mieux vendre les destinations

Les Offices du Tourisme du la Norvège donnent rendez-vous aux tour-opérateurs et agents de voyages français pour leur workshop annuel, qui se tiendra le, à la maison RaiseLab (Paris 11e).", précise un communiqué.