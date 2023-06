Que faire en Finlande en 2023 ?

La capitale finlandaise, Helsinki, est un endroit où il fait bon vivre. Cette ville portuaire animée reste un passage obligatoire pour ceux qui sont en visite au. Elle se découvre facilement en famille ou entre amis et les activités proposées dans cette localité varient en fonction de vos besoins. Comme la Finlande souhaite atteindre une neutralité en carbone d'ici quelques années, elle favorise largement leset les randonnées à vélo. Vous pouvez ainsi pratiquer ces activités lorsque vous parcourez la capitale en compagnie de vos enfants. Au cours de votre visite, vous allez également découvrir que cette ville s’est transformée en un véritable musée pour le design et les. Et pour cause, les jeunes architectes, artisans et entrepreneurs du pays ont largement contribué pour la rendre plus esthétique et plus agréable à vivre. Malgré cela, l’identité culturelle du pays reste bien préservée.